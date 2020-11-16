Кросовер для європейських покупців обіцяють представити навесні 2021 року.

Влітку японський автовиробник показав серію фото закамуфльованого прототипа нового Qashqai, а тепер помалу почав знімати обгортки, готуючись до прем’єри. Разом з фото, автовиробник розкрив і деякі технічні подробиці про новий кросовер.

Також цікаво: Електричний BMW iX представлений офіційно: 5 секунд до сотні і запас ходу в 600 км

На першій офіційній фотографії Qashqai показано частину оптики, крило і капот машини. На другому плані чітко видні дзеркало заднього виду і лобове скло, а уся боковина кросовера затемнена. Однак ці деталі дозволяють скласти уявлення більше про “лице” наступного “Кашкай”.

Виробник повідомляє, що майже всі навісні панелі, включаючи бічні двері, будуть виконані з алюмінію, або міститимуть його у своєму складі. Завдяки цьому машина стане на 20-30 кіло легшою за актуальну модель, при тих же габаритах.

Значно важливішою технічною інформацією про новинку є заява про відмову від дизельного мотора. Відтак новий Qashqai запропонують з 1,3-літровим турбомотором з технологією м'якого гібрида – він буде доступний у двох виконаннях. ТАкож покупцям запропонують модифікацію e-Power, в якій компактний ДВЗ виконує роль генератора для підзарядки тягових батарей.

Фото: Nissan Qashqai третього покоління / Nissan