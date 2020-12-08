До прем'єри нового кросовера залишається кілька місяців.

Офіційні тізери нового Qashqai демонструють уніфікацію зі старшою моделлю – X-Trail, а виробник обіцяє щедро наділити кросовер технологіями, комфортом і простором у салоні.

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Новий Nissan Qashqai має дизайнерські штрихи преміум-класу в поєднанні з передовими автомобільними технологіями, включаючи дисплеї високої чіткості, цифрову приладову панель та бездротову зарядку смартфона;

Вища посадка кабіни поєднується зі збільшеними внутрішніми габаритами для більшого комфорту на борту.

Так описує нововведення виробник, обіцяючи також встановити “нові стандарти в класі”. Іншими словами, новий Qashqai отримає розширені можливості підключення, нові сервіси, більше простору в салоні і багажнику та поліпшені матеріали оздоблення.

Цифрова панель приладів нового кросовера матиме діагональ 12,3 дюйма, високу розподільчу здатність та можливість вибору варіантів відображення даних. Центральний екран мультимедійної системи матиме діагональ 9 дюймів. А в якості опції буде запропонований проекційний дисплей з діагоналлю 10,8 дюймів – найбільший у класі.

Розробники збільшили простір для колін на другому ряду сидінь на 28 мм, а також додали по 15 мм над головами пасажирів обох рядів. Передні крісла матимуть ширший діапазон налаштувань, три режими масажу, кермо буде з підігрівом, кишені в дверках вміщуватимуть пляшки об’ємом 1,5 літра, замість нинішніх 0,5. За рахунок іншого лобового скла, тонших передніх стійок і дзеркал, закріплених на дверних панелях, поліпшиться оглядовість. Багажник буде більшим, ніж у актуальної моделі, на 74 літри, а завантажувати його буде легше, оскільки висота порогу знижена на 20 мм.

Qashqai третього покоління отримає мультимедійну систему з інтерфейсами Android Auto і Apple CarPlay, точкою доступу Wi-Fi, з можливістю підключення до семи пристроїв, функцією відстеження вкраденого автомобіля через додаток, однією з найпотужніших в сегменті бездротовою зарядкою смартфона (15 Вт) і голосовим помічником Alexa. На обох рядах сидінь будуть порти USB-A та USB-C. Для топових комплектацій також буде доступна ​​аудіосистема Bose Premium з десятьма динаміками і сабвуфером Bose Acoustimass.

У списку матеріалів оздоблення з’явиться шкіра наппа з ромбоподібним малюнком прострочки. Також на естетичне сприйняття кросовера повинні вплинути новий “інтелектуальний” селектор трансмісії, біле підсвічування салону, а для повнопривідних версій – селектор вибору режимів руху, виконаний в матовому хромі.

Фото: офіційні тізери Nissan Qashqai третього покоління / Nissan