Культовий позашляховик, який міг створити конкуренцію багатьом моделям, буде доступним лише у США.

Компанія Ford оголосила про те, що Bronco і Bronco Sport не продаватимуться в Європі. За словами представників марки, нові позашляховики розроблені виключно для Північноамериканського ринку.

Незважаючи на те, що за перші три тижні після офіційного дебюту відродженого Ford Bronco більше 165 000 американських клієнтів внесли передоплату за нові позашляховики, компанія заявила, що ні рамний Bronco, ні Bronco Sport не продаватимуться в Європі. За словами представників Ford, автомобілі спочатку розроблялися виключно для Північної Америки.

Офіційні причини відмови поставок нових позашляховиків в Європу не називаються, проте це може бути пов'язано з введеними в цьому році стандартами викидів для автомобілів в ЄС. Середній показник по модельному ряду має становити 95 грамів CO2 на кілометр. Змінити ситуацію може випуск електрифікованої моделі. Однак про це поки не повідомляється.

У Північній Америці новий Ford Bronco пропонується з 2,3-літровим двигуном потужністю 270 кінських сил. Також для рамного позашляховика передбачений 3,7-літровий V6 потужністю 310 кінських сил.