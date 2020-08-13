Електрифікована версія позашляховика з'явиться наступного року.

Новий Ford Bronco отримає гібридну силову установку на основі трилітрового бензинового турбомотора V6 EcoBoost.

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Наразі цей мотор вже використовується на кількох моделях американського виробника, включаючи Ford Explorer та Lincoln Aviator. Залежно від конкретної моделі він розвиває 350-400 к.с. Якою буде віддача цього агрегата на Bronko – поки не відомо. Разом з ДВЗ працюватиме електромотор, з яким загальна потужність буде приблизно на 50 сил вищою.

Фото: Ford Bronco / Ford

Плани з випуску гібридного Bronco гендиректор компанії Ford Джим Хакетт підтвердив ще минулого року, однак час його появи не називався. За останніми даними, електрифікований позашляховик представлять у 2021 році, а на ринок він вийде, як модель 2022 року.

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