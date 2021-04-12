Дилеры Ford построят 100 бутиков исключительно для модели Bronco.

Похоже, новый внедорожник со старым именем оправдал надежды создателей и его популярность позволит “голубому овалу” расширять линейку нынешних Bronco и Bronco Sport, а со временем он может превратиться в отдельный бренд, как в свое время случилось с Dodge Ram.

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После бестселлера Ford F-150 одной из самых важных и популярных моделей производителя сегодня является Ford Bronco. Настолько, что бронирование первого издания Bucking Horse закончилось через несколько часов после открытия.

Отдельные дилеры Ford в США уже планируют добавить специальный выставочный зал для Bronco, Bronco Sport и будущих дополнений к семейству Bronco, сообщает Automotive News. Можно ожидать появление одноименного пикапа и гибридных и даже электрических версий модели.

Дилеры сами предложили производителю эту идею и дизайнеры Ford создали визуализацию такого шоурума. Автопроизводитель будет вознаграждать тех дилеров, которые откроют отдельные салоны для Bronco, увеличив их квоту на эту модель. По предварительным данным, около сотни дилеров марки планируют построить такие шоурумы, которые будут расположены на территории автосалона или поблизости и будут иметь специальный логотип на вывесках – гарцующую лошадь (Bucking Horse).

Спрос как на Bronco, так и на Bronco Sport был поистине незаурядным. Несмотря на то, что внедорожник пока не прибыл в выставочные залы, Ford заявляет о бронировании Bronco на уровне свыше 65 процентов. В то же время Bronco Sport только в течение первого квартала 2021 года нашел 23 356 владельцев. В США уже даже успели разбить несколько Ford Bronco Sport 2021 года и выставить их на продажу. Поставки же Ford Bronco должны начаться в июне.

Фото: шоурум для Ford Bronco / Ford