Лидером конкурса стал электрический кроссовер Volkswagen ID4.

Электрический кроссовер стал пятой моделью Volkswagen, которая выиграла престижный титул "Мировой автомобиль года". На пути к победе он обошел Honda E и Toyota Yaris.

Узнайте также: Электрический кроссовер Honda SUV e: prototype выйдет на рынок в 2022 году

"Награда “Мировой автомобиль года” – это большой успех для всей нашей команды, работающей над линейкой ID. Мы преуспели в разработке автомобиля, который воплощает переход к электронной мобильности в важнейшем в мире сегменте компактных внедорожников и предлагает отличные возможности для повседневного использования", – отметил Томас Ульбрих, член правления по развитию бренда Volkswagen.

В 2009 году Volkswagen Golf VI стал первым автомобилем бренда с титулом World Car of the Year. Второй титул принес следующем году Volkswagen Polo, в 2012 году победителем стал Volkswagen UP!, а в 2013 – снова Golf.

В этом году победитель традиционно имеет свиту из лучших моделей в различных категориях. Mercedes-Benz S-Class был назван лучшим роскошным автомобилем 2021 года. В этой категории он обошел Land Rover Defender и Polestar 2.

"Всемирным спорткаром 2021" стал Porsche 911 Turbo, с которым конкурировали Toyota GR Yaris и Audi RS Q8. "Городским автомобилем 2021" Yaris также не удалось стать – этот титул достался Honda E, который также обошел Honda Fit/Jazz.

Наконец, Land Rover Defender получил звание "Мировой автомобильный дизайн 2021", опередив в этой категории Honda E и Mazda MX-30.

Фото: победители премии World Car of the Year 2021 / фирмы-производители