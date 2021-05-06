Японський автовиробник слідує лідерству Renault у виході з Daimler.

Компанія Nissan продає всю свою 1,5-відсоткову частку в концерні Daimler, повідомляє Automotive News. Аналогічний крок у березні зробила компанія Renault.

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Партнерство між Nissan, Renault та Daimler, з обміном акціями, було укладене десять років тому. У рамках співпраці відбувався обмін технологіями, а також платформами для випуску машин, особливо в сегменті комерційних автомобілів. Найвідомішими продуктами кооперації стали Mercedes-Benz X-Class, побудований на базі Nissan Navara, а також Citan/Kangoo.

У звіті зазначається, що продаж акцій не вплине на співпрацю між компаніями. У той же час джерела повідомляють, що існували великі початкові плани, які не вдалося здійснити, тому перехресні акціонерні товариства більше не потрібні.

Очікується, що акції Nissan будуть продані по 69,85 євро за акцію, згідно з джерелами. З такою ціною Nissan має отримати від продажу близько 1,2 мільярда євро, тоді як Renault продала свою долю по 72,41 євро за акцію.