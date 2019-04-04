Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi назначил открытую встречу с представителями СМИ на 11 апреля, чтобы "рассказать всю правду" о выдвигаемых ему обвинениях. Но может на ней не появиться.

Карлос Гон запланировал на 11 апреля пресс-конференцию, на которой пообещал "раскрыть всю правду о своем задержании и обвинении в финансовых махинациях. Однако уже на следующий день его снова арестовали в Токио.

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Первый арест Карлоса Гона состоялся 19 ноября 2018 в токийском аэропорту Ханэда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, инициированного руководством Nissan, выяснилось, что Гон оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Позже компания Nissan подала иск против Клодин Бишара де Оливейра – старшей сестры Карлоса Гона. Ее обвинили в "незаконном обогащении". По данным инсайдеров, Оливейра занимала номинальную должность консультанта автопроизводителя, однако при этом получала слишком высокую зарплату. Кроме того, компания Nissan подала иск против дочери Карлоса – Кэролайн, с требованием арестовать квартиру в Рио-де-Жанейро со всем имуществом.



Фото: сестра Карлоса Гона Клодин Бишара де Оливейра / YouTube

Созванный после ареста Гона совет директоров Nissan единогласно проголосовала за его освобождение от должности председателя совета директоров. Этому примеру последовала и Mitsubishi. Уйти из Renault Гон решил самостоятельно и подал прошение об отставке, находясь в заключении. В начале марта этого года суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен.

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Вчера, 3 апреля Карлос Гон написал в своем Твиттере, что ищет публичной встречи со СМИ, чтобы изложить свою версию событий. Однако уже сегодня, 4 апреля, его повторно арестовали.

Токийские прокуроры в этот раз обвиняют Гона в присвоении 5 миллионов долларов за последние 2,5 года, когда он руководил Nissan Motor Co, а также в нарушении его юридических обязанностей в отношении компании и в целях личной выгоды. Информационное агентство Kyodo сообщило, что убытки связаны с отмыванием средств через дилера в Омане, который перечислял средства на счет компании, конечным бенефициаром которой является Гон.

"Я невиновен. Это трудно, я должен это признать, и я призываю французское правительство защищать меня, и защищать мои права как гражданина", – сказал Карлос в интервью французским СМИ, которые отмечают, что Гон имеет тройное гражданство Франции, Ливана и Бразилии.

Последний арест стал четвертым в череде для Карлоса Гона. И с каждым разом выпутаться из этой истории ему все труднее. "Я не вижу других причин для моего ареста, кроме попытки меня сломать. Я не сломаюсь", – заявил Карлос Гон в одном из последних интервью.

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