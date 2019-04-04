Колишній голова альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi призначив відкриту зустріч з представниками ЗМІ на 11 квітня. Та може на ній не з'явитись.

Карлос Гон запланував на 11 квітня прес-конференцію, на якій пообіцяв “розкрити всю правду про своє затримання і звинувачення у фінансових махінаціях. Проте вже наступного дня його знову заарештували у Токіо.

Також цікаво: Toyota відкрила доступ до своїх патентів на електрифіковані автомобілі

Перший арешт Карлоса Гона відбувся 19 листопада 2018 року в токійському аеропорту Ханеда за підозрою в приховуванні доходів і нецільовому використанні коштів. В ході внутрішнього розслідування, ініційованого керівництвом Nissan, з'ясувалось, що Гон оплачував покупку і ремонт нерухомості за рахунок компанії: кілька мільярдів ієн він витратив на будинки в Ріо-де-Жанейро, Бейруті, Парижі та Амстердамі.

Пізніше компанія Nissan подала позов проти до Клодін Бішара де Олівейра – старшої сестри Карлоса Гона. Її звинуватили в “незаконному збагаченні”. За даними інсайдерів, Олівейра обіймала номінальну посаду консультанта автовиробника, однак при цьому отримувала занадто високу зарплатню. Крім того, компанія Nissan подала позов проти доньки Карлоса – Керолайн, з вимогою заарештувати квартиру в Ріо-де-Жанейро з усім майном.



Фото: сестра Карлоса Гона Клодін Бішара де Олівейра / YouTube

Скликана, після арешту Гона, рада директорів Nissan одноголосно проголосувала за його звільнення з посади голови ради директорів. Цьому приклад послідувала і Mitsubishi. Піти з Renault Гон вирішив самостійно і подав прохання про відставку, перебуваючи в ув'язненні. На початку березня цього року суд дозволив випустити Гона під заставу в мільярд ієн.

Читайте також: Intel звинуватив Nvidia в "угоні" системи безпілотного управління автомобілем

Учора, 3-го квітня Карлос Гон написав у своєму Твіттері, що шукає публічної зустрічі зі ЗМІ, аби викласти свою версію подій. Однак вже сьогодні, 4-го квітня, його повторно було заарештовано.

Токійські прокурори цього разу звинувачують Гона у привласненні 5 мільйонів доларів за останні 2,5 роки, коли він керував Nissan Motor Co, а також у порушенні його юридичних обов'язків щодо компанії та з метою особистої вигоди. Інформаційне агентство Kyodo повідомило, що збитки пов'язані з відмиванням коштів через дилера в Омані, котрий переказував кошти на рахунок компанії, кінцевим бенефіціаром якої є Гон.



“Я невинний. Це важко, я повинен це визнати, і я закликаю французький уряд захищати мене, і захищати мої права як громадянина”, – сказав Карлос у інтерв’ю французьким ЗМІ, котрі відмічать, що Гон має потрійне громадянство Франції, Лівану та Бразилії.

Останній арешт став четвертим у череді для Карлоса Гона. І з кожним разом виплутатись з цієї історії йому усе важче. “Я не бачу інших причин для мого арешту, крім спроби мене зламати. Я не зламаюсь”, – заявив Карлос Гон у одному з останніх інтерв’ю.

Також цікаво: Mercedes-Benz відкрив новий завод у Росії