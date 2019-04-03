Концерн Daimler сьогодні запустив новий завод з виробництва легкових автомобілів Mercedes-Benz в Підмосков'ї. Інвестиції в будівництво склали 250 мільйонів євро, а кількість співробітників вже досягло понад 1000 осіб.

Рішення про будівництво заводу в Росії Daimler брав вже після 2014 року, а активна фаза інвестицій почалася в 2017-2018 роках.

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Завод "Московія" Mercedes-Benz побудував в чистому полі на території Солнечногорского району Московської області. Спочатку на підприємстві будуть випускати седан E-Class, потім на конвеєр встануть новий GLE і GLS.

Виробнича площадка обладнана технологіями "Індустрії 4.0": тут використовується безпілотна транспортна система для перевезення кузовів автомобілів між цехами, автоматизовані відвантажувальні візки, а також різні роботізованні системи, що підвищують ефективність роботи.

Всі робочі процеси заводу організовані "під одним дахом". Це дозволяє підвищити швидкість комунікації між відділами і скоротити маршрут руху автомобілів по конвеєру. Обсяг виробництва досягне 25 тисяч машин на рік. При цьому збірка буде налагоджена по повному циклу – зі зварюванням і фарбуванням кузовів.

Mercedes-Benz одним з останніх зважився інвестувати в російський автопром. Компанія кілька років коливалася з рішенням – будувати завод в РФ чи обмежитися тільки імпортом. Підштовхнуло німців до остаточного рішення постанову російської влади закуповувати для чиновників і за бюджетні кошти тільки автомобілі локального складання. Страх втрати значної частини російського ринку пересилив можливі політичні ризики і Daimler дав остаточне "добро" на інвестиції в російський проект. Тим більше, що локальні проекти зі складання авто в РФ вже мали головні конкуренти – BMW і Audi.

Узгодження проект російського Mercedes отримав восени 2016 року, тоді ж схвалення було отримано в від влади Московської області. В якості альтернативи також розглядалася і Володимирська область.

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