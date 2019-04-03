Концерн Daimler сегодня запустил новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. Инвестиции в строительство составили 250 миллионов евро, а количество сотрудников уже достигло более 1000 человек.

Решение о строительстве завода в России Daimler принимал уже после 2014 года, а активная фаза инвестиций началась в 2017-2018 годах.

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Завод "Московия" Mercedes-Benz построил в чистом поле на территории Солнечногорского района Московской области. Сначала на предприятии будут выпускать седан E-Class, затем на конвейер встанут новый GLE и GLS.

Производственная площадка оборудована технологиями "Индустрии 4.0": здесь используется беспилотная транспортная система для перевозки кузовов автомобилей между цехами, автоматизированные отгрузочные тележки, а также различные роботизованные системы, повышающие эффективность работы.

Все рабочие процессы завода организованы "под одной крышей". Это позволяет повысить скорость коммуникации между отделами и сократить маршрут движения автомобилей по конвейеру. Объем производства достигнет 25 тысяч машин в год. При этом сборка будет налажена по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Mercedes-Benz одним из последних решился инвестировать в российский автопром. Компания несколько лет колебалась с решением строить завод в РФ или ограничиться только импортом. Подтолкнуло немцев к окончательному решению постановление российской власти закупать для чиновников и за бюджетные средства только автомобили локальной сборки. Страх потери значительной части российского рынка пересилил возможные политические риски и Daimler дал окончательное "добро" на инвестиции в российский проект. Тем более, что локальные проекты по сборке авто в РФ уже имели главные конкуренты BMW и Audi.

Согласование проект российского Mercedes получил осенью 2016 года, тогда же одобрение было получено в от власти Московской области. В качестве альтернативы также рассматривалось и Владимирская область.

Напомним, что несколько дней назад Škoda Auto, дочерняя компания Volkswagen Group, отказалась от намерений создания своего нового мультибрендового завода в Украине