Це лише один із численних судових позовів, з якими доводиться мати справу колишньому керівнику мегаальянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, після звинувачень у порушенні фінансового законодавства, фінансових махінаціях та незаконному привласненні коштів та арешту в листопаді 2018 року.

За результатом судового розгляду, окружний суд Амстердама зобов'язав колишнього главу автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона виплатити колишньому роботодавцю 5 мільйонів євро, які були отримані ним у 2018 році у вигляді зарплати, повідомляє Reuters.

Дізнайтесь також: Nissan продає всі свої акції Daimler за 1,2 мільярди євро

Примітно, що судовий розгляд було розпочато за позовом самого Карлоса Гона, який вимагав компенсацію в розмірі 15 мільйонів євро від зареєстрованої в Нідерландах компанії Nissan-Mitsubishi BV. У своїй заяві він стверджував, що компанії порушили трудове законодавство Нідерландів, коли звільнили його, і він недоотримав зарплатню та зовсім не отримав вихідної допомоги. У відповідь на ці претензії Nissan-Mitsubishi BV заявили, що звільнення було законним, з огляду на тривале перебування Карлоса Гона в Японії, де він був заарештований за фінансові порушення. Крім того, компанія заявила, що підписаний з паном Гонами трудовий контракт закінчився 1 квітня 2018 року, однак він до листопада 2018 го продовжував отримувати зарплату, фактично, виписуючи її собі сам.

Розглянувши доводи сторін, суд пристав на бік Nissan-Mitsubishi BV. Суд визнав, що Карлос Гон не мав права на виплати, через відсутність дійсного трудового договору зі спільним підприємством, затвердженого радами директорів обох автовиробників. Крім того, суд постановив, що Гон зобов'язаний повернути 5 мільйонів євро, які він отримав в період з квітня по листопад 2018 року у вигляді зарплатні, на яку не мав права.