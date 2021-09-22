Только в Китае сегодня насчитывается более трехсот автопроизводителей, поэтому охватить вниманием абсолютно все бренды в мире достаточно проблематичная задача, тем более, что логотипы время от времени меняются. Обратим внимание на знакомые нам бренды и новые, которые появились в течение двух последних десятилетий.

Хотя темой являются автомобильные логотипы, без вездесущей Tesla не обойтись и здесь. Успехи новоявленного американского автопроизводителя стали стимулом для стремительного развития электрической мобильности старыми автопроизводителями и появления огромного количества стартапов. А такой новый рыночный продукт, как автомобильный бренд, требует идентификации, а следовательно – логотипа.

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Сегодня автомобильная индустрия на гребне электрической волны, когда практически каждый производитель имеет выделенную линейку электромобилей или отдельный суббренд для них. У Volkswagen это линейка моделей ID, в BMW электромобили обозначаются буквой "i", Mercedes-Benz – EQ, а бренд Audi называет свои электромобили e-tron. Свою электрическую линейку, название и логотип для нее, имеет и южнокорейский бренд Hyundai.

Фото: логотипы электрических линеек BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Hyundai

Бренд Ford не выводил свои электромобили в отдельный суббренд, но логотип для них все же имеет:

Другая американская марка – Dodge, недавно объявила, что в 2024 году выпустит электрокар с именем и духом легендарного маслкара Charger. И сразу показала загадочный треугольный логотип, совсем не похожий на текстовый логотип Dodge, или горного барана с эмблемы внедорожников и пикапов Ram.

А вот логотип австралийской марки Holden может уйти в небытие, вместе с ней самой, если авторские права на бренд не будут выкуплены.



Автомобильные логотипы, которые изменились в последнее время:

Dacia



В рамках стратегии изменений под названием "Ренолюция", материнской компании Renault, румынский бренд Dacia сменил эмблему и вид текстового названия.

Renault



Логотип Renault в новом дизайне стал проще, двухмерным – это общая тенденция для индустрии, которая приходит на смену объемным эмблемам. Опять же, не последнюю роль в этом сыграли автомобили, поскольку двухмерный логотип легче сделать световым.

Citroёn

За последние два десятилетия французская марка дважды меняла эмблему – в 2006 году и в 2016-м. Последний дизайн – девятый вариант в истории бренда, основанного в 1919 году.

Alfa Romeo

Итальянская марка обновила свой логотип в 2015 году, сразу представив полноцветный объемный вариант и двухмерный монохромный.

Mini

Логотип Mini обновился в 2018 году к 60-летию британского бренда. Позже к нему присоединился шеврон для электрических Mini.

Peugeot



25 февраля 2021 года Peugeot представил новый логотип: герб в форме щита, украшенный головой льва.

Nissan



Первым логотипом японской марки была надпись названия на фоне красного круга – утреннего солнца. С новым лого, Nissan входит в новый день и новую эру, электрическую.

Toyota



Эмблема марки Toyota также стала проще, двухмерной, в 2020 году. С эмблемы, в частности, исчезло текстовое название марки.

Opel



Кризисный для автоиндустрии 2020 год оказался богатым на изменения – автокомпании пытались максимально продуктивно использовать вынужденные паузы в обычном рабочем процессе. Было сформировано межконтинентальный альянс Stellantis, в состав которого попал и Opel. В рамках масштабной модернизации немецкого бренда был представлен полностью новый бренд-бук и язык дизайна автомобилей Opel.

BMW



Знаменитый бело-голубой "пропеллер" – символ баварского автопроизводителя, в 2020 году стал более лаконичным и чистым.

KIA



Южнокорейский бренд Kia так торжественно отметил изменение логотипа, что попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Lada



Российский бренд, подконтрольный группе Renault, обновил свой шеврон и слоган в 2021 году.

Новые бренды и логотипы

Polestar



Когда-то обозначение Polestar использовалось для спортивных версий автомобилей Volvo, а также для названия заводской автоспортивной команды Polestar Racing Team, а в 2015 году шведский производитель объявил о создании отдельного автомобильного бренда с таким названием. Его символ – полярная звезда.

Tesla



Бренд Tesla появился в 2003 году, с логотипом, который отличался от традиционных кругов и овалов большинства марок, декларируя особенность самих машин Tesla.

Hummer



Бренд Hummer существовал с 1992 по 2010 год. Адаптированы для гражданских, военные внедорожники имели слишком "грязные" моторы, и концерн GM свернул деятельность марки. Но в 2020 году американский концерн объявил о возвращении марки в электрическом формате, позже показал новый логотип, а весной этого года уже представил батарейные внедорожник и пикап GMC Hummer.

Apollo



Марка Apollo, ранее известная как Gumpert, – немецко-китайский производитель суперкаров, основанный в 2004 году.

Automobili Pininfarina



Компания, которая почти века создавала дизайн для автомобилей различных производителей, в 2020 году сама стала автопроизводителем, выпустив электрический суперкар Pininfarina Battista.

Bollinger



Bollinger Motors – американский производитель электромобилей, основанный в 2014 году.

Cupra



Основанный в 1985 году, как "Подразделение специальных автомобилей SEAT", бренд Cupra в 2018 году стал отдельной маркой автомобилей.

DS Automobiles



Название бренда происходит от автомобиля Citroen DS, который выпускался с 1955 по 1975 годы. В период с 2009 по 2014 год буквами DS французский производитель обозначал самые дорогие версии своих моделей. А в июне 2014 года DS Automobiles стал самостоятельным брендом.

Genesis



Марка автомобилей класса премиум компании Hyundai Motor, выделенная в самостоятельный бренд в 2015 году.

Nikola



Американская компания Nikola, основанная в 2014 году, специализируется на производстве электрических автомобилей. Как и Tesla, названная в честь изобретателя Николы Тесла.

NIO



Китайский производитель электромобилей, которому удалось выйти на европейский рынок. Компания NIO основана в 2014 году.

Lynk & Co



Этот бренд появился в 2016 году, как плод сотрудничества между китайским концерном Geely шведской маркой Volvo.

Lucid



Lucid Motors была основана в 2007 году, как Atieva. Американская компания специализируется на производстве электромобилей.

Lordstown



Американский производитель электромобилей, основанный в 2018 году. Базируется на бывшем заводе концерна General Motors и имеет значительную финансовую поддержку от него же.

Rimac



Хорватский производитель электромобилей, основанный в 2009 году, сейчас тесно связан с Porsche та Bugatti.

Rivian



Компания Rivian Automotive была основана в США в 2009 году, как производитель электрокаров. Имеет значительную финансовую поддержку от Ford.

Xpeng



Китайский бренд электрических автомобилей Xpeng появился в 2014 году и является одним из немногих китайских производителей, которым удалось выйти на экспортные рынки за пределами Азии.