Поклонники больших автомобилей с нетерпением ожидают тихую революцию, которая обещает возрождение марки Hummer в электромобильном сегменте. И ждать осталось уже недолго.

Несмотря на проблемы в автоиндустрии (как и других сферах экономики), концерн General Motors все еще придерживается своих первоначальных планов представить электрический "Хаммер" 20 мая.

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"Тихая революция" – это название коммерческой рекламы GMC Hummer EV с Леброном Джеймсом. Неофициально новый "Хаммер" уже окрестили H4, поскольку ранее под этой маркой было выпущено всего три модели. Сам же производитель сообщил, что электрокар выйдет в двух форматах: внедорожник и пикап, а его силовая установка получит производительность в 1000 лошадиных сил и 15 590 ньютон-метров крутящего момента. General Motors назвала и еще одну характеристику электрокара – от 0 до 100 км/ч он будет ускоряться за 3 секунды.

Фото: тизер и логотип GMC Hummer EV / Аutoevolution

На днях появилось изображение нового логотипа Hummer, зарегистрированного Управлением патентами и товарными знаками США. Ожидается, что GMC Hummer EV 2022 получит не менее трех конфигураций силового агрегата, подобно Tesla Cybertruck с одно-, двух- и трехмоторный конфигурациями, а также с быструю зарядку и запас хода примерно в 645 км. Рыночный дебют электрического "Хаммера" ожидается осенью этого года.

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