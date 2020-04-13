Шанувальники великих автомобілів з нетерпінням чекають на тиху революцію, яку обіцяє відродження марки Hummer в електромобільному сегменті. І чекати залишилось вже недовго.

Незважаючи на негаразди в автоіндустрії (як і інших сферах економіки), концерн General Motors все ще дотримується своїх початкових планів представити електричний “Хаммер” 20 травня.

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“Тиха революція” – це назва комерційної реклами GMC Hummer EV з ЛеБроном Джеймсом. Неофіційно новий “Хаммер” вже охрестили H4, оскільки раніше під цією маркою було випущено всього три моделі. Сам же виробник повідомив, що електрокар вийде у двох форматах: позашляховик та пікап, а його силова установка матиме продуктивність у 1000 кінських сил та 15 590 ньютон-метрів крутного моменту. General Motors назвала і ще одну характеристику електрокара – від 0 до 100 км/год він прискорюватиметься за 3 секунди.

Фото: тізер та логотип GMC Hummer EV / Аutoevolution

Днями з’явилось зображення нового логотипу Hummer, зареєстрованого Управлінням патентами та товарними знаками США. Очікується, що GMC Hummer EV 2022 отримає не менше трьох конфігурацій силового агрегату, подібно до Tesla Cybertruck з одно-, дво- і тримоторними конфігураціями, а також з швидку зарядку і запас ходу приблизно в 645 км. Ринковий дебют електричного “Хаммера” очікується восени цього року.

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