Хорватський стартап та французький виробник гіперкарів тепер одна компанія, підконтрольна Porsche.

Минулого місяця стало відомо, що один із найвідоміших у світі виробників гіперкарів об’єднається з молодим виробником електромобілів, а зараз ця інформація отримала офіційне підтвердження. Porsche, Rimac та Bugatti створили нову компанію під назвою Bugatti-Rimac, яка має штаб-квартиру в хорватському Загребі й відкриє свої двері для співробітників до кінця року.

Дізнайтесь також: Компанія Boston Dynamics, яка розробляє чотирилапих роботів, тепер належить Hyundai

Rimac зараз володіє 55-відсотковою часткою у спільному підприємстві Bugatti-Rimac, тоді як решта 45% належить Porsche. На додачу до цього, Porsche все ще володіє 24 відсотками Rimac, після інвестицій компанії у 83 мільйони доларів у березні.

Bugatti-Rimac спочатку випустить два автомобілі в рамках нового партнерства: нинішній Chiron, що працює на W16, все ще знаходиться під французькою маркою, і новий електричний Nevera зі значком Rimac. Chiron все ще буде вироблятися на заводі компанії в Мольсхаймі, Франція. У майбутньому до лінійки приєднаються спільно розроблені машини – всі вони, ймовірно, гібридні або повністю електричні.

“Це спільне підприємство є попередньою кульмінацією стратегічного ланцюга інвестицій”, – каже Лутц Мешке, член виконавчої ради. “Ми придбали перші акції Rimac у 2018 році і з того часу послідовно збільшували свою частку акцій. Ми дуже рано встановили тісні стосунки з Мате та його надзвичайно інноваційною командою”.

Porsche відіграватиме важливу стратегічну роль у новоствореній компанії. Генеральний директор Porsche Олівер Блюм та заступник голови Лютц Мешке будуть членами наглядової ради. Тим часом 33-річний Мате Рімац буде виконувати обов'язки генерального директора компанії Bugatti-Rimac.

“Це справді хвилюючий момент”, – сказав Рімац. “Rimac Automobili зросла дуже швидко, і спільне підприємство виводить компанію на абсолютно новий рівень. Bugatti та Rimac ідеально доповнюють одне одного й обидва вносять важливі активи... Разом ми об'єднаємо свої знання, наші технології та наші активи з метою створення спеціальних проєктів у майбутньому”.