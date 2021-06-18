Історія з передачею французького люксового бренду Bugatti під контроль хорватської фірми Rimac Automobili отримала продовження.

Німецьке видання Manager Magazin повідомило, що Rimac готується стати частиною концерну Volkswagen Group, обмінявшись акціями з компанією Porsche. У спільному підприємстві Rimac-Porsche хорватам належатиме 55%, а німцям – 45%. Під управління цієї новоутвореної компанії концерн Volkswagen також передасть бренд Bugatti.

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Porsche вже є великим інвестором Rimac з 2018 року. Спочатку німецький автовиробник придбав 10 відсотків Rimac, у 2019 році збільшив долю до 15%, а цієї весни – до 24%. Вартість останньої угоди склала 70 мільйонів доларів.

На початку літа відбулася прем'єра першої моделі Rimac – електричного гіперкара Nevera – одного з найпотужніших і найшвидших серійних автомобілів на планеті. А наступного року Rimac Automobili планує вийти на біржу, розраховуючи при цьому на ринкову вартість понад 6 мільярдів доларів.

Фото: Rimac Nevera / Rimac

Очевидно, для Porsche це дуже позитивна новина. Серйозно виграє від розміщення акцій Rimac і корейська група Hyundai Motor, яка також встигла інвестувати в хорватську фірму.

Хоча Rimac ще не передав жодного автомобіля клієнтам, вже має сталий бізнес, який приносить прибутки. Компанія заробляє на продажу технологій та акумуляторів. Серед покупців значаться Aston Martin та Koenigsegg, а гіперкар Pininfarina Battista технічно дуже близький до Rimac Nevera.

Фото: Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel / Bugatti