История с передачей французского люксового бренда Bugatti под контроль хорватской фирмы Rimac Automobili получила продолжение.

Немецкое издание Manager Magazin сообщило, что Rimac готовится стать частью концерна Volkswagen Group, обменявшись акциями с компанией Porsche. В совместном предприятии Rimac-Porsche хорватам будет принадлежать 55%, а немцам – 45%. Под управление этой новообразованной компании концерн Volkswagen также передаст бренд Bugatti.

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Porsche уже является большим инвестором Rimac с 2018 года. Сначала немецкий автопроизводитель приобрел 10 процентов Rimac, в 2019 году увеличил долю до 15%, а этой весной – до 24%. Стоимость последней сделки составила 70 миллионов долларов.

В начале лета состоялась премьера первой модели Rimac – электрического гиперкара Nevera – одного из самых мощных и быстрых серийных автомобилей на планете. А в следующем году Rimac Automobili планирует выйти на биржу, рассчитывая при этом на рыночную стоимость более 6 миллиардов долларов.

Фото: Rimac Nevera / Rimac

Очевидно, для Porsche это очень позитивная новость. Серьезно выигрывает от размещения акций Rimac и корейская группа Hyundai Motor, которая также успела инвестировать в хорватскую фирму.

Хотя Rimac еще не передал ни одного автомобиля клиентам, он уже имеет постоянный бизнес, который приносит прибыль. Компания зарабатывает на продаже технологий и аккумуляторов. Среди покупателей числятся Aston Martin и Koenigsegg, а гиперкар Pininfarina Battista технически очень близок к Rimac Nevera.

Фото: Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel / Bugatti