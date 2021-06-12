Півтора десятка електрокарів можна придбати у вітчизняних дилерів з усіма гарантіями та сервісом від "офіціалів". Ми зібрали їх разом, щоб прицінитись.

До кінця цього року на ринку України буде не менше двадцяти моделей електрокарів від різних брендів. Та вже за перше півріччя імпортери встигли привезти чимало батарейних новинок. Розглянемо пропозиції на електромобілі від українських офіційних дилерів.

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Український автомобільний ринок не надто значний для автовиробників, тож ми часто отримуємо новинки з запізненням. А коли отримуємо – часом виявляється, що кількість машин для нас обмежена. Не кажучи вже про те, що платити за них доводиться помітно більше, ніж покупцям у США чи Західній Європі, при нижчому середньому достатку. А деякі бренди в Україні й узагалі не представлені; охочим придбати Tesla доведеться, як і раніше, звертатись до незалежних продавців.

Автомобілі у списку нижче розташовані за зменшенням ціни. Крім автомобілів, представлених у списку, існує ще кілька моделей, доступних для попереднього замовлення, однак гривневі ціни на них ще не оголошені: Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQS та Peugeot e-2008. Інформація про ціни для них може з’явитись протягом найближчих тижнів.

Електромобілі в офіційній дилерській мережі України на початку літа 2021 року:

Hyundai IONIQ Electric

Ліфтбек;

Запас ходу: 280 км;

Ціна від 951 800 грн.

Nissan Leaf

Хетчбек;

Запас ходу: до 389 км;

Ціна від 976 490 грн.

MINI Cooper SE

3-дверний хетчбек;

Запас ходу: 270–235 км;

Ціна від 1 074 067 грн.

Renault Kangoo E-Tech

Фургон;

Запас ходу: до 200 км;

Ціна від 1 091 900 грн.

BMW i3

Хетчбек;

Запас ходу: до 260 км;

Ціна від 1 144 253 грн.

Mercedes-Benz EQA

Кросовер;

Запас ходу: до 486 км;

Ціна від 1 248 992 грн.

Hyundai KONA Electric

Кросовер;

Запас ходу: до 484 км;

Ціна від 1 327 200 грн.

Mercedes-Benz EQC

Кросовер;

Запас ходу: 421–462 км;

Ціна від 1 669 434 грн.

Audi e-tron

Кросовер;

Запас ходу: до 411 км;

Ціна від 1 823 102 грн.

Audi e-tron Sportback

Купеподібний кросовер;

Запас ходу: 347–446 км;

Ціна від 1 914 423 грн.

BMW iX

Кросовер;

Запас ходу: 425–630 км;

Ціна від 2 066 333 грн.

Jaguar i-Pace

Кросовер;

Запас ходу: до 470 км;

Ціна від 2 248 000 грн.

Audi e-tron GT

Купеподібний седан;

Запас ходу: 433–488 км;

Ціна від 2 453 386 грн.

Porsche Taycan

Ліфтбек;

Запас ходу: 333 – 450 км;

Ціна від 2 553 600 грн.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo