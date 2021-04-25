Вісім з десяти продаються у офіційних дилерів в Україні. Інші два можна знайти в приватних оголошеннях.

В рейтингу від Roadshow кабріолети та родстери представлені за певними категоріями і, відповідно, називаються кращими з-поміж собі подібних.

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Зважаючи на те, що кожен шостий спортивний автомобіль, проданий у світі – це Ford Mustang, дивно не побачити його у цьому списку, адже в нього, звісно, є версія з відкидним дахом. Хоча український Ford більше не продає ні звичайні, ні відкриті “Мустанги”, нещодавня аварія в Києві доводить, що такі машини в Україні є і користуються популярністю.

Така ж історя з McLaren: в офіційному продажу немає, а в приватних оголошеннях можна знайти найсвіжішу модель. Тим же, кого цікавлять усі кабріолети, доступні в Україні, можна ознайомитись з нашим оглядом 2020 року.

Найкращий кабріолет

Mazda MX-5 Miata 2021



Найкращий кабріолет за свої гроші

Chevrolet Corvette Convertible 2021



Кращий люксовий кабріолет

BMW 8 Series Convertible 2021



Кращий ультра-люксовий кабріолет

Rolls-Royce Dawn 2021



Кращий спортивний кабріолет

Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2021



Кращий суперкар кабріолет

McLaren 720S Spider 2021



Кращий маслкар кабріолет

Chevrolet Camaro V8 Convertible 2021



Кращий компактний кабріолет

Mini Cooper S Convertible 2021



Кращий чотиримісний кабріолет

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2021



Кращий позашляховик кабріолет

Jeep Wrangler 2021

