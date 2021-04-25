Вісім з десяти продаються у офіційних дилерів в Україні. Інші два можна знайти в приватних оголошеннях.
В рейтингу від Roadshow кабріолети та родстери представлені за певними категоріями і, відповідно, називаються кращими з-поміж собі подібних.
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Зважаючи на те, що кожен шостий спортивний автомобіль, проданий у світі – це Ford Mustang, дивно не побачити його у цьому списку, адже в нього, звісно, є версія з відкидним дахом. Хоча український Ford більше не продає ні звичайні, ні відкриті “Мустанги”, нещодавня аварія в Києві доводить, що такі машини в Україні є і користуються популярністю.
Така ж історя з McLaren: в офіційному продажу немає, а в приватних оголошеннях можна знайти найсвіжішу модель. Тим же, кого цікавлять усі кабріолети, доступні в Україні, можна ознайомитись з нашим оглядом 2020 року.
Найкращий кабріолет
Mazda MX-5 Miata 2021
Найкращий кабріолет за свої гроші
Chevrolet Corvette Convertible 2021
Кращий люксовий кабріолет
BMW 8 Series Convertible 2021
Кращий ультра-люксовий кабріолет
Rolls-Royce Dawn 2021
Кращий спортивний кабріолет
Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2021
Кращий суперкар кабріолет
McLaren 720S Spider 2021
Кращий маслкар кабріолет
Chevrolet Camaro V8 Convertible 2021
Кращий компактний кабріолет
Mini Cooper S Convertible 2021
Кращий чотиримісний кабріолет
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2021
Кращий позашляховик кабріолет
Jeep Wrangler 2021