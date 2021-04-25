Восемь из десяти продаются у официальных дилеров в Украине. Другие два можно найти в частных объявлениях.

В рейтинге от Roadshow кабриолеты и родстеры представлены по определенным категориям и, соответственно, называются лучшими среди себе подобных.

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Зная, что каждый шестой спортивный автомобиль, проданный в мире – это Ford Mustang, странно не увидеть его в этом списке, ведь у него, конечно, есть версия с откидной крышей. Хотя украинский Ford больше не продает ни обычные, ни открытые "Мустанги", недавняя авария в Киеве доказывает, что такие машины в Украине и пользуются популярностью. Такая же история и с McLaren: в официальной продаже нет, а в частных объявлениях можно найти самую свежую модель. Тем же, кого интересуют все кабриолеты, доступные в Украине у официальных дилеров, можно ознакомиться с нашим обзором 2020 года.

Лучший кабриолет

Mazda MX-5 Miata 2021



Лучший кабриолет за свои деньги

Chevrolet Corvette Convertible 2021



Лучший люксовый кабриолет

BMW 8 Series Convertible 2021



Лучший ультра-люксовый кабриолет

Rolls-Royce Dawn 2021



Лучший спортивный кабриолет

Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2021



Лучший суперкар кабриолет

McLaren 720S Spider 2021



Лучший маслкар кабриолет

Chevrolet Camaro V8 Convertible 2021



Лучший компактный кабриолет

Mini Cooper S Convertible 2021



Лучший четырехместный кабриолет

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2021



Лучший внедорожник кабриолет

Jeep Wrangler 2021

