Вчера вечером на проспекте Победы произошла авария с участием автомобиля Ford Mustang.

Предварительно, водитель не справился с управлением и совершил наезд на бетонную опору. Патрульные составили на водителя протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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По данным сообщества dtp.kiev.ua, водитель взял напрокат кабриолет Ford Mustang в компании “Экзотик Карс” и через 2 часа разбил его об столб на проспекте Победы. Отмечают, что водитель проехал всего-то километров 15 по улицам Киева.

Кроме штрафа за ДТП, водителю грозит невозврат суммы задатка (5% от стоимости авто), ведь именно по такой франшизе застрахован автомобиль в этой компании.