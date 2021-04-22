21 квітня ввечері на проспекті Перемоги сталася автопригода за участю автомобіля Ford Mustang.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну опору. Патрульні склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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За даними спільноти dtp.kiev.ua, водій взяв напрокат кабріолет Ford Mustang в компанії “Екзотик Карс” (вартість прокату – 180 доларів за добу) і через 2 години розбив його об стовп на проспекті Перемоги. Зазначають, що водій проїхав вулицями Києва всього лише 15 кілометрів.

Окрім штрафу за ДТП, водію загрожує неповернення суму завдатку (5% від вартості авто), адже саме за такою франшизою застрахований автомобіль в цій компанії.