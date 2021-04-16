Шостий рік поспіль американський спорткар утримує лідерство у своєму сегменті в усьому світі.

Ford Mustang збільшив свою частку на ринку спортивних автомобілів у 2020 році, і це робить його світовим бестселлером шостий рік поспіль.

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За даними IHS Markit, продажі Mustang у 2020 році склали 15,1% від загального ринку спортивних автомобілів у світі, тоді як у 2019 році показник становив 14,8%.

“Ентузіасти Mustang люблять свої спорткари і вони вкотре це довели. У важкий рік для всієї автопромисловості, через глобальну пандемію, Mustang показав себе дуже добре, збільшивши свою частку у світовому сегменті спортивних автомобілів”, – значиться у прес-релізі виробника.

На початку цього року компанія Ford повідомила, що продала в США в цілому 61 ​​090 “Мустангів” у 2020 році. при цьому в 2019 році ця кількість становила 72 489, або на 15% більше.

Ці цифри мають значення, оскільки минулого року американці скупили три чверті всіх Mustang у всьому світі. Найбільш популярний цей спорткар у Техасі (8600 проданих), Каліфорнії (6200) та Флориді (5864). Продажі в декількох європейських країнах, включаючи Угорщину, Нідерланди та Данію, зросли в 2020 році.

Минулий рік також був успішним для спецверсій Mustang, оскільки продажі моделей Shelby та Bullitt зросли на 52,7%.

Фото: Ford Mustang / Ford