Компанія "Віннер Імпортс Україна" стане відповідальною за розвиток бренду MG в Україні.

Дистриб’юторська Угода була підписана обома сторонами 7 квітня 2021 року.

Британський бренд MG, який зараз належить китайському концерну SAIC, в рамках проекту з масштабного повернення в Європу, підписав дистриб’юторську угоду з компанією “Віннер Імпорт Україна”, яка є імпортером таких брендів, як Jaguar, Land Rover, Ford, Volvo, Porsche та Bentley.

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Раніше MG вже був представлений в Україні – його дистриб’ютором у 2012 – 2015 роках була компанія “АІС”. Сьогодні компанія з британським минулим MG має зовсім інший модельний ряд, ніж 5 років тому. Головний напрямок розвитку компанії – екологічно чисті електромобілі та гібриди. Зокрема, в Україні будуть представлені такі моделі:

MG HS

Середньорозмірний SUV продається в Британії за ціною від 21 100 фунтів стерлінгів (810 тисяч гривень). Також є у версії плагін-гібрид.

MG ZS

Компактний SUV, бензинові двигуни. В Британії коштує 15 600 фунтів (600 тисяч грн), забезпечений 7-річною гарантією.

MG EZS

Компактний SUV, 100% електричний. В Англії коштує 26 095 фунтів (1 млн грн).

MG 5

Знайомий українцям седан з бензиновими двигунами сьогодні випускається в новому поколінні. В Британії продається у версії електричного універсала. Втім, восени 2021 року вийде нова версія “першого в світі електричного універсала” (на фото).

MG Marvel R



Новий флагман, 100% електричний (запас ходу згідно WLTP 400 км+, розгін до 50 км на год за 1,8 секунди). В Європі з’явиться з травня 2021 року.

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Вихід на український ринок бренду MG запланований на 3 квартал 2021 року. В залежності від моделі гарантія від виробника становитиме 5 або 7 років.

Бренд-директором MG в Україні призначений Сергій Носенко, який раніше працював з брендом Volkswagen в Україні.