Компания "Виннер Импортс Украина" станет ответственной за развитие бренда MG в Украине.

Дистрибьюторское Соглашение было подписано обеими сторонами 7 апреля 2021 года.

Британский бренд MG, который сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, в рамках проекта по масштабному возвращению в Европу, подписала дистрибьюторское соглашение с компанией “Виннер Импорт Украина”, которая является импортером таких брендов, как Jaguar, Land Rover, Ford, Volvo, Porsche и Bentley.

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Ранее MG уже был представлен в Украине – его дистрибьютором в 2012 – 2015 годах была компания “АИС”. Сегодня компания с британским прошлым MG имеет совсем другой модельный ряд, чем 5 лет назад. Главное направление развития компании – экологически чистые электромобили и гибриды. В частности, в Украине будут представлены следующие модели:

MG HS

Среднеразмерный SUV продается в Британии по цене от 21 100 фунтов стерлингов (810 тысяч гривен). Также есть в версии плагин-гибрид.

MG ZS

Компактный SUV, бензиновые двигатели. В Британии стоит 15 600 фунтов (600 тысяч грн), обеспечен 7-летней гарантией.

MG EZS

Компактный SUV, 100% электрический. В Англии стоит 26 095 фунтов (1 млн грн).

MG 5

Знакомый украинцам седан с бензиновыми двигателями сегодня выпускается в новом поколении. В Британии продается в версии электрического универсала. Впрочем, осенью 2021 года выйдет новая версия “первого в мире электрического универсала” (на фото).

MG Marvel R

Новый флагман, 100% электрический (запас хода согласно WLTP 400 км+, разгон до 50 км в час за 1,8 секунды). В Европе появится с мая 2021 года.

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Выход на рынок бренда MG запланирован на 3 квартал 2021 года. В зависимости от модели гарантия от производителя составит 5 или 7 лет.

Бренд-директором MG в Украине назначен Сергей Носенко, который ранее работал над брендом Volkswagen в Украине.