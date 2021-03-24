Ряд европейских стран объявил о запрете использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие годы. Мировые производители планируют за это время переделать свой модельный ряд на выпуск электромобилей.

Практически все крупные автопроизводители приняли планы по переходу на выпуск экологически чистых авто. В частности, Ford Motor Company готов полностью отказаться от производства легковых автомобилей с ДВС в Европе до конца этого десятилетия. Исключительно на производство электрокаров перейдет и Volvo Cars, который намерен постепенно вывести из своего глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды, и продавать полностью электрические автомобили.

Британские автопроизводители тоже планируют переквалифицироваться на производство электромобилей. В частности, Jaguar Land Rover полностью перейдет на электрические двигатели к 2025 году. Bentley до 2026 года будет выпускать только гибриды и электрокары, а уже в следующие 10 лет вообще откажется от ДВС в пользу экологически чистых авто.

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Немецкий автоконцерн Volkswagen рассчитывает выпустить 1 млн электромобилей к 2023 году и продолжает ускорять производство аккумуляторных автомобилей во всем мире. Ставку на производство новых моделей электромобилей объявили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Hyundai, Toyota, GM, Renault, Nissan, Volkswagen, Stellantis и SAIC.

Планы по увеличению доли продаж электромобилей в Европе имеются у BMW, Daimler и Honda. В частности, Honda в следующие 2 года намерена дойти до 100% продаж электрокаров в ЕС.

Таким образом уже в следующем десятилетии автопроизводители сконцентрируются на выпуске исключительно электромобилей.

Напомним, когда в Украине планируют запретить ДВС.