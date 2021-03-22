Украинские политики и чиновники уже вынашивают планы по запрету государственной регистрации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Использование в Украине отдельных категорий транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания может быть ограничено уже в 2028 году, а к 2038 году возможен тотальный запрет на ввоз всех авто с ДВС — как новых, так и бывших в употреблении.

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В мире все сильнее проявляется тренд к запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такое решение уже приняли Норвегия, Дания, Великобритания, Сингапур и многие другие страны, а даты введения запретов лежат в диапазоне 2025-2040 годов.

За этим примером хочет последовать и Украина. Сейчас Министерство инфраструктуры и Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте и Команда поддержки реформ, которые функционируют при министерстве, готовят законопроект, предусматривающий поэтапное введение запрета на ввоз в страну и первую регистрацию различных категорий транспортных средств, оснащенных ДВС.

Как сообщили в Директорате цифровой трансформации на транспорте, планируется запрет на "ввоз в Украину и первой государственной регистрации автомобилей с ДВС, в том числе и произведенных в Украине". Причем в планах запретить ввоз в страну не только новых авто из ДВС, но и подержанных.

Так, для подержанных автомобилей с дизельными двигателями обозначена дата 1 января 2028 года, для новых автомобилей с дизельными двигателями и подержанных с бензиновыми двигателями — 1 января 2033 года, для новых автомобилей с бензиновыми двигателями — 1 января 2038 года.

Интересно, что гибриды и плагин-гибриды по отдельности никак не обозначены. По такой концепции до 2038 года в Украине будет разрешена продажа исключительно электрокаров и водородных машин. Также рассматривается возможность запрета автобусов с ДВС.

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На первый взгляд эти смелые инициативы кажутся преждевременными и даже абсурдными, учитывая, что в Украине покупка и владение электромобилем все еще остается делом энтузиастов. По состоянию на 1 марта 2021 года в стране насчитывалось чуть более 26 тысяч машин на электротяге.

К тому же оставляет желать лучшего уровень развития зарядной инфраструктуры. Украина хоть и опережает соседние европейские страны по количеству общественных электрозарядок (более 10 тысяч по состоянию на 1 марта 2021 года), однако в массе своей это "медленные" терминалы переменного тока, которые сконцентрированы преимущественно в городах. А вот скоростных зарядок постоянного тока — всего 10% от общего количества станций.

Следует отметить, что озвученные даты являются сугубо ориентировочными, а собственно законопроекты далеки от финализации и представления в парламент.