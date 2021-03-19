Саакашвили рассказал, как будет работать новая система растаможки авто. По его мнению нужно полностью исключить человеческий фактор и автоматизировать процедуру.

Автомобиль в Украине можно будет растаможить в приложении госуслуг “Дия”, заявил глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили по итогам заседания согласительного совета.

Читайте также: Новый закон о растаможке "евроблях" могут существенно ухудшить

По его словам, инициативу поддержал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает НВ. “Каждая машина будет растаможиваться в программе Дия – человек вообще не должен приходить ни на какую таможню. Если, допустим, это Lamborghini или что-то еще (их полпроцента в Украине), там двойной коэффициент. Все остальные авто – нет, ни один таможенник ничего не будет оценивать за тебя, ты сам зайдешь в Дию и скажешь. Я, допустим, сейчас приехал на своем Nissan, двигатель 1,8, гибрид и т. д. Все моментально компьютер тебе показывает, сколько это стоит. И это обойдется в два раза меньше, чем сейчас украинцы платят (еще и после того, как раздадут взятки)”, – рассказал Саакашвили в интервью Радио НВ.

По оценкам главы Исполкома реформ, при нынешней системе растаможки машин “в карманы идет от $150 до $200 миллионов”, тогда как “государство теряет где-то миллиард”. “Мы предлагаем абсолютно прозрачную систему, где люди будут платить намного меньше, но бюджет будет получать больше, потому что уйдет посредник в виде коррумпированного представителя Министерства финансов, который даже за то, чтобы просто заполнить [таможенную] декларацию (а это 500 тысяч машин), берет $30. А еще там цены надо устанавливать, там уже торговля идет”, – отметил Саакашвили.

Напомним, что в феврале 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно введения новой формулы растаможки так называемых “евроблях”, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.