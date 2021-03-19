Саакашвілі розповів, як буде працювати нова система розмитнення авто. На його думку потрібно повністю виключити людський фактор та автоматизувати процедуру.

Автомобіль в Україні можна буде розмитнити в додатку держпослуг "Дія", заявив глава Виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі за підсумками засідання погоджувальної ради.

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За його словами, ініціативу підтримав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє НВ. "Кожна машина буде розмитнюватись в програмі Дія - людина взагалі не повинна приходити ні на яку митницю. Якщо, припустимо, це Lamborghini або щось ще (їх піввідсотка в Україні), там подвійний коефіцієнт. Всі інші авто - нд, жоден митник нічого не буде оцінювати за тебе, ти сам зайдеш в Дію і скажеш. Я, припустимо, зараз приїхав на своєму Nissan, двигун 1,8, гібрид і т. д. Все - моментально комп'ютер тобі показує, скільки це коштує. І це обійдеться в два рази менше, ніж зараз українці платять (ще й після того, як роздадуть хабара) ", - розповів Саакашвілі в інтерв'ю Радіо НВ.

За оцінками глави Виконкому реформ, при нинішній системі розмитнення машин "в кишені йде від $ 150 до $ 200 мільйонів", тоді як "держава втрачає десь мільярд". "Ми пропонуємо абсолютно прозору систему, де люди будуть платити набагато менше, але бюджет буде отримувати більше, тому що піде посередник у вигляді корумпованого представника Міністерства фінансів, який навіть за те, щоб просто заповнити [митну] декларацію (а це 500 тисяч машин) , бере $ 30. А ще там ціни треба встановлювати, там уже торгівля йде", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо запровадження нової формули розмитнення так званих "евроблях", які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.