Нові правки від нардепів значно обмежують можливості власників автомобілів на єврономерах.

Народні депутати продовжують вносити правки в Закон про розмитнення автомобілів на єврономерах, який був прийнятий Верховною Радою в першому читанні. І якщо попередні правки робили цей законопроект більш ліберальним, то внесені цього тижня – навпаки.

Зокрема, голова профільного комітету з питань митної політники та податків Данило Гетманцев запропонував обмежити строк пільгового розмитнення "євроблях" терміном у три місяці замість півроку, як сьогодні записано в законопроекті. Окрім того, його пропозиція – обмежити дію Закону лише на легкові автомобілі, а вантажівки та мотоцикли виключити з переліку.

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Нардеп Максим Павлюк пропонує обмежити можливість пільгового розмитнення автомобілями, які відповідають екологічним нормам не нижче Євро 2, тобто виготовленими не раніше 2007 року.

Нардеп Павло Фролов пропонує розмитнювати за пільговими ставками лише автомобілі, які в'їхали в Україну до 31.12.2019 року (в теперішній редакції законопроекту – до початку 2021 року).

Раніше були внесені правки, які дають можливість деяким категоріям населення розмитнювати "євробляхи" за нульовим тарифом, а також ще більше подовжують строк дії Закону. Окрім того, існує правка, яка дозволяє розмитнювати навіть ті "євробляхи", які ввезені протягом 2021 року.

Які саме правки народні депутати залишать в Законі, а які вирішать не приймати, буде вирішено шляхом голосування в залі Верховної Ради під час обговорення цього законопроекту в другому читанні. Коли це відбудеться, поки що невідомо.