В Україні з'явилася велика кількість шахраїв, які займаються підробкою документів для зняття "євроблях" з обліку.

Про це повідомляє Олег Ярошевич, керівник "АвтоЄвроСили" на сторінці у соцмережі.

Читайте також: Як будуть розмитнювати авто за новими правилами: ціни, терміни

"Є багато компаній, які брали участь в розмитненні під час минулого сезону, тих, хто часто підробляв документи. Ці документи якимось чином проходили за домовленостями через митницю. Але сьогодні це буде в будь-якому випадку переслідуватися за законом. В першу чергу, переслідуватися будуть власники авто, як декларанти, які готували документи і передавали брокеру", – розповів Ярошевич.

Перевірку документів буде проводити митниця, яка швидко виявить підробку, а машина не буде знята з обліку. "Такі компанії є в Харкові, Одесі, в Києві десятки компаній хочуть обдурити людей, даючи їм" порожні папірці", нібито знімаючи авто з обліку. Такі перегонщики просто на людях заробляють гроші", – зазначає Ярошевич.

Тому перш, ніж платити комусь гроші за документи, потрібно переконатися, що автомобіль дійсно знятий з обліку. "Довідки друкуються просто на принтері. І це з урахуванням того, що багато авто просто не можна зняти з обліку без виїзду за кордон. Наприклад, для авто з Чехії, Болгарії, треба обов'язково приїхати в сервісний центр. У нас в офісі вже десятки таких "знятих" з обліку автомобілів. Відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів, щоб перевірити діяльність таких компаній", – резюмував Ярошевич.

Нагадаємо, що в Україні власникам автомобілів на іноземних номерах пообіцяли дозволити розмитнити їх за тисячу євро. Відповідний закон повинні розглянути у другому читанні народні депутати на засіданні Верховної Ради. Якщо його схвалять, така можливість буде доступна для автомобілів, що були ввезені в Україну до 1 січня 2021 року.

Розмитнення залежатиме від трьох показників: