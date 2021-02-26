В Украине появилось большое количество мошенников, которые занимаются подделкой документов для снятия "евроблях" с учета.

Об этом сообщает Олег Ярошевич, руководитель "АвтоЕвроСилы" на странице в соцсети.

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"Есть много компаний, которые участвовали в растаможивании во время прошлого сезона, тех, кто часто подделывал документы. Эти документы каким-то образом проходили по договоренностям через таможню. Но сегодня это будет в любом случае преследоваться по закону. В первую очередь, преследоваться будут владельцы авто, как декларанты, которые готовили документы и передавали брокеру", – рассказал Ярошевич.

Проверку документов будет проводить таможня, которая быстро обнаружит подделку, а машина не будет снята с учета. "Такие компании есть в Харькове, Одессе, в Киеве десятки компаний хотят обмануть людей, давая им "пустые бумажки", якобы снимая авто с учета. Такие перегонщики прямо на людях зарабатывают деньги", – отмечает Ярошевич.

Поэтому прежде, чем платить кому-то деньги за документы, нужно убедиться, что автомобиль действительно снят с учета. "Справки печатаются прямо на принтере. И это с учетом того, что многие авто просто нельзя снять с учета без выезда за границу. Так обстоят дела, например, в Чехии, Болгарии – надо обязательно приехать в сервисный центр. У нас в офисе уже десятки таких "снятых" с учета автомобилей. Соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность таких компаний", – резюмировал Ярошевич.

Напомним, что в Украине владельцам автомобилей на иностранных номерах пообещали разрешить растаможить их за тысячу евро. Соответствующий закон должны рассмотреть во втором чтении народные депутаты на заседании Верховной Рады. Если его одобрят, такая возможность будет доступна для автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года.

Растаможка будет зависеть от трех показателей: