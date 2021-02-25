Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении два законопроекта (4643-д и 4644-д), касающиеся растаможивания авто на иностранной регистрации.

Власть закон хвалит, но в движении "Автоевросила" (АЕС) документ критикуют и настаивают на принятии законопроекта №3704, который урезает цену растаможки путем уменьшения налогов при ввозе в Украину.

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Сейчас идет работа над правками в принятии документа. Активисты будут пытаться добавить через депутатов в итоговый текст закона положения из законопроекта №3704.

Президент Владимир Зеленский называет принятые парламентом документы компромиссными: по его словам, льготами смогут воспользоваться полмиллиона "евробляхеров". Но глава АЕС Олег Ярошевич после голосования Рады записал видеосообщение, в котором сообщил об острой необходимости доработать указанные законопроекты.

Одна из нардепов и авторов документа Ольга Василевская-Смаглюк утверждает, что законопроект сделает растаможивание транспортных средств более доступным, поскольку его стоимость составит € 780 (по сегодняшнему курсу НБУ – около 26,4 тыс. грн), хотя "евробляхерам" пришлось бы раскошелиться на все € 2090 (70,8 тыс. грн). Иными словами, сумма уменьшится в 2,5 раза.

Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев называл цифру для большинства случаев в € 1 тыс. (Почти 34 тыс. грн). А соавтор законопроектов Алексей Ковальчук – € 700-800 (23,7-27,1 тыс. грн). Но, несмотря на сокращение платы, народные избранники хотят урезать и сроки растаможки – в течение полугода (180 дней) с момента вступления указанных законов в силу. Отметим, активисты предлагают увеличить сроки растаможки до 270 дней.

Почему "евробляхеры" против?

Во-первых, представители АЭС считают, что принятые в первом чтении законопроекты несправедливы по стоимости самого авто, которое необходимо растаможить. Если автомобиль стоит € 2 тыс., а плата за растаможивание составит € 1 тыс., и владельцу дорогой машины, скажем, за € 50 тыс., придется раскошелиться на ту же сумму.

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Во-вторых, законопроект 4643-д имеет две загвоздки: он касается только легковых, полу– и грузовых машин, и не облегчает растаможку для тех, кто мог бы претендовать на льготы, например, для участников АТО, родителей многодетных семей и других. О необходимости поблажек для льготников подробнее говорил сам глава движения Ярошевич в своем видеообращении.

От чего будет зависеть стоимость растаможивания

В предлагаемых законопроектах цена растаможки "евробляхи" будет зависеть от трех показателей:

объема двигателя (сумма ставки рассчитывается умножением показателя на коэффициент)

года выпуска (если от даты ее изготовления прошло меньше 10 лет, то эта ставка не начисляется);

типа двигателя (если авто на дизеле, придется доплатить еще € 100).

Стоимость можно легко проверить самостоятельно с помощью калькулятора на сайте АЕС. Например, если взять Honda Accord 2006 года выпуска с объемом на 2000 куб.см, то владельцу придется заплатить € 775 (26,3 тыс. грн). Если у вас Peugeot 206 2008 года на 1400 куб.см, то растаможка обойдется ровно в те же деньги.

Можно ли растаможить самому

Как отмечают некоторые автоюристы и сами брокеры, так как закон еще не принят во втором чтении, о самостоятельной растаможке авто говорить рано.

"Разговоры ходят, но документально это нигде не прописано. Много "евробляхеров" хотят, конечно же, сами прийти со стопкой документов, положить их в окошко. Машина растаможена, владельцу дали документы, а он поехал в МРЭО и стал на учет. Если депутаты упростят систему, я только за", – отмечает один из брокеров.

По его словам, многие его коллеги останутся без работы, но с бюрократией необходимо что-то делать: относительно дистанционного снятия с учета есть желание, но возможности пока нет.

"Обойтись без брокера желание у многих есть, но механизм в предлагаемых законопроектах не прописан. Нет такого, чтобы человек сам, в обход всего решил проблему", – вторит брокеру другой автоюрист. И добавляет, что вопрос действительно острый: некоторые брокеры оказываются аферистами, хотя и довольно редко.

Если все-таки с брокером – пошаговая инструкция

Для растаможивания авто необходимо подготовить пакет следующих документов:

техпаспорт, в котором указан адрес отдела коммуникаций;

паспорт с идентификационным кодом;

свидетельство о регистрации транспортного средства. Как пояснили в АЕС, в зависимости от страны регистрации, в этом свидетельстве может стоять отметка о снятии автомобиля с регистрационного учета. Некоторые страны (например, Литва) таких отметок не ставят, но вместо этого там дают специальный документ, который также должен быть на руках;

договор купли-продажи (купчая), согласно которому определены условия того, какой, у кого и за сколько автомобиль вы покупаете. Документ существует в двух экземплярах – один у покупателя, второй – у продавца;

при наличии – другие документы, подтверждающие стоимость авто: инвойс, экспортная декларация и т.д.

Чтобы растаможить авто, необходимо с договором купли-продажи поехать в зарубежный отдел коммуникаций, который указан в техпаспорте, и снять автомобиль с учета. В любом МРЭО этого сделать не получится. Там владелец авто и снимает его с учета. Ему выдают транзитные номера, он становится по месту в электронную очередь, беря талончик.

Человека вызывают на заполнение необходимых бланков. Все эти данные практически переписываются из договора купли-продажи. Техпаспорт заберут и выдадут временный.

Правда, и здесь без иностранного брокера не обойтись, так как надо сделать экспортную декларацию. Такая услуга будет стоить € 50-100 (1,7-3,4 тыс. грн). Но и здесь можно сэкономить, объясняют брокеры.

Например, если речь идет об авто на польских номерах, то на таможенном посту Ягодин эту декларацию не требуют. На всех остальных пунктах документ попросят обязательно.

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После этого нужно сфотографировать все документы (купчая, транзитный техпаспорт, справка о снятии с учета, паспорт, идентификационный код, загранпаспорт) и сбросить брокеру. Также нужно будет оплатить всю сумму таможенных платежей на счет таможни.

Последнее можно сделать либо самостоятельно через онлайн-банкинг (Приват24, monobank и т.д.), введя IBAN (е-чек об оплате нужно сбросить брокеру), либо через банковское отделение. После того, как брокер получит подтверждение оплаты, он пришлет номер предварительной декларации. С этого момента "евробляхер" может ехать на границу.

Главное, как отмечают автоюристы, в этом случае необходимо ехать по "красному" коридору, поскольку "зеленый" коридор предназначен для транзитных авто. После прохождения польской таможни на украинской владельцу авто проштампуют все документы, за что возьмут в среднем 100-300 грн.

С момента прохождения границы у владельца авто будет 10 дней, чтобы сделать техосмотр и приехать в зону таможенного оформления – таможенный терминал, пройдя сертификацию. Таможенный инспектор проведет осмотр автомобиля, "прогонит" его по базе, сравнивая со средней рыночной ценой.

Если все проходит успешно, владелец машины получает таможенную декларацию, с которой едет в МРЭО, записавшись предварительно в электронную очередь. При этом, как говорят в АЕС, с растаможкой следовало бы поспешить, поскольку очереди желающих в МРЭО Литвы и Польши начали стремительно расти, поэтому процесс может затянуться.