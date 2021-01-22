12% поступлений в госбюджет от таможни - платежи при импорте легковых автомобилей.

Неизменным товаром-лидером, при импорте которого в течение 2020 года были уплачены в бюджет больше всего таможенных платежей и налогов – 13,4 млрд грн – были легковые автомобили.

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Таким образом, уплаченные таможенные платежи и налоги от импорта автомобилей составили почти 12% от общей суммы годовых перечислений. Напомним, в 2020 году Киевская таможня обеспечила поступления в бюджет более 115,2 млрд грн.

В целом же предпринимателями в 2020 году в зоне деятельности Киевской таможни Гостаможслужбы (столица, Киевская, Житомирская и Черкасская области) было уплачено в бюджет больше таможенных платежей и налогов при импорте таких основных товаров, как:

Автомобили легковые – 13,4 млрд грн (13 410,19 млн грн)

Гербициды, инсектициды – 4,2 млрд грн (4 188,39 млн грн)

Телефонные аппараты – 3,6 млрд грн (3 550,24 млн грн)

Лекарственные средства (лекарства) – 2,4 млрд грн (2 408,53 млн грн)

Машины автоматической обработки информации – 2,3 млрд грн (2 261,6 млн грн)

Мониторы и проекторы – 1,7 млрд грн (1 733,97 млн грн)

Части и принадлежности моторных транспортных средств – 1,6 млрд грн (1 600,29 млн грн)

Электрические водонагреватели – 1,4 млрд грн (1 419,15 млн грн)

Шины, покрышки – 1,2 млрд грн (1 181,58 млн грн)

Импортировались эти товары из 155 стран мира, а вот украинский экспорт попал в 188 стран. В разрезе основной номенклатуры импортных товаров, наибольшая их часть приходится на страны ЕС.