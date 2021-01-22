12% надходжень до держбюджету від митниці - платежі при імпорті легкових автомобілів.

Незмінним товаром-лідером, при імпорті якого протягом 2020 року було сплачено до бюджету найбільше митних платежів та податків – 13,4 млрд грн – були легкові автомобілі.

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Таким чином, сплачені митні платежі та податки від імпорту автомобілів склали майже 12% від загальної суми річних перерахувань. Нагадаємо, у 2020 році Київська митниця забезпечила надходження до бюджету понад 115,2 млрд грн.

Загалом же підприємцями у 2020 році в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби (столиця, Київська, Житомирська і Черкаська області) було сплачено до бюджету найбільше митних платежів та податків при імпорті таких основних товарів, як:

Автомобілі легкові –13,4 млрд грн. (13 410,19 млн. грн.)

Гербіциди, інсектициди – 4,2 млрд грн. (4 188,39 млн. грн.)

Телефонні апарати – 3,6 млрд грн. (3 550,24 млн. грн.)

Лікарські засоби (ліки) – 2,4 млрд грн. (2 408,53 млн. грн.)

Машини автоматичного оброблення інформації – 2,3 млрд грн.(2 261,6 млн. грн.)

Монітори та проектори – 1,7 млрд грн (1 733,97 млн. грн.)

Частини та пристрої моторних транспортних засобів – 1,6 млрд грн. (1 600,29 млн. грн.)

Електричні водонагрівачі – 1,4 млрд грн (1 419,15 млн. грн.)

Шини, покришки – 1,2 млрд грн. (1 181,58 млн. грн.)

Імпортувалися ці товари зі 155 країн світу, а от український експорт потрапив до 188 країн. В розрізі основної номенклатури імпортних товарів, найбільша їх частина припадає на країни ЄС.