На профильном комитете был принят законопроект, который позволит растаможить ввезенные автомобили на иностранных номерах в течение полугода.

На заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины 21 января нардеп от “Слуги Народа” Александр Ковальчук предложил очередной законопроект, который позволит решить вопрос “евроблях”. Комитет в целом поддержал его, поэтому проект в ближайшее время вынесут на рассмотрение Верховной Рады. В новый законопроект вошли правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Средства пойдут на борьбу с пандемией COVID-19 и вакцинацию населения.

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Перед внесением в парламент проект должен пройти согласование в Министерстве финансов и таможни. Минфин имеет к данному проекту несколько замечаний.

Проект предусматривает следующие шаги:

Автомобили с иностранной регистрацией, которые были ввезены до 31.12.2020 года с нарушением таможенных правил, могут быть легализованы двумя путями, сообщает группа в фейсбуке “Доступное авто”. Первый – вывезти автомобиль за границу, оплатив при этом 8 500 грн штрафа. Второй – оплатить такой же штраф, но потом еще внести средства за растаможку автомобиля.

Для тех, кому не подошел ни один вариант, полиция, получившая доступ к базе данных Таможенной службы, первый раз тоже наложит аналогичный штраф, а во второй раз – конфискует и наложит штраф в 17 000 грн.

Таким образом, каждый владелец "евробляхи" должен оплатить 8 500 грн в любом случае.

Растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Это транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее “Евро2”.

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Согласно законопроекту, ставки растаможки будут гораздо меньше, чем действующие. В частности, пошлина составит ноль процентов, акциз также будет меньше, по новой формуле. Его размер будет зависеть от возраста машины, типа и объема двигателя. На размер акциза также будет начисляться НДС 20%. Льготный режим растаможки будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу Закона.

Указанный законопроект еще не зарегистрирован на сайте Верховной Рады, поэтому его номера еще нет. Кроме того, нардеп Александр Ковальчук планирует разработать еще один законопроект, который должен снизить стоимость растаможки для всех видов транспортных средств.

В целом в повестку дня Верховной Рады будут внесены аж 10 законопроектов на эту тему. Два из них, самые свежие, Комитет будет рекомендовать принять за основу. Какой именно примут депутаты в первом чтении, будет зависеть от них.