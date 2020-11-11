Существующие ставки растаможки, когда за легализацию подержанного автомобиля в Украине приходится платить по 250-650% от его таможенной стоимости, вполне устраивают Кабмин.

В Кабинете министров, в частности в Минфине, выступили категорически против законопроектов, принятия которых требуют евробляхеры. Госбюджет несет потери в результате их принятия. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также: Легализация авто за 250-650% от таможенной стоимости: данные ГФС

"Законопроекты, на рассмотрении которых настаивают... Представители политической силы, организовавшей протесты под ВР на прошлой неделе, несколько лукавят. На самом деле никто не тормозит рассмотрение соответствующих законопроектов. Однако, Кабмин и Министерство финансов выступили категорически против указанных законопроектов, учитывая потери государственного бюджета в результате их принятия. Очевидно, что здесь надо искать компромисс. Компромисс между правительством и политической силой", – заявил Гетманцев.

Он также добавил, что проблема автомобилей на европейских номерах не новая, а тянется годами.

"Насколько я помню, этот вопрос решался "раз и навсегда" уже трижды. Однако, после этого активисты снова возвращались со своими новыми требованиями. Иногда кажется, что протестующим важнее процесс за результат. Они получают льготу или отсрочку, под эту льготу завозятся новые автомобили на еврономерах, и процесс получает новое дыхание. Не уверен, что в цивилизованном и сильном государстве мы должны принимать решения исходя не из интересов всего общества, а из интересов отдельной, пусть и хорошо организованной общественной организации", – подытожил Гетманцев.

Как сообщалось, евробляхеры устраивают акции протеста с целью принятия законопроекта №3704. Напомним, что этот законпороект не только уменьшает стоимость растаможивания авто, но и возвращает коррупционный обязательный техосмотр для легковых авто.