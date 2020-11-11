Існуючі ставки розмитнення, коли за легалізацію вживаного автомобіля в Україні доводиться платити по 250-650% від його митної вартості, цілком влаштовують Кабмін.

У Кабінеті міністрів, зокрема в Мінфіні, виступили категорично проти законопроектів, ухвалення яких вимагають євробляхери. Держбюджет зазнає втрат внаслідок їх прийняття. Про це повідомив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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“Законопроекти, на розгляді яких наполягають... Представники політичної̈ сили, що організувала протести під ВР минулого тижня, дещо лукавлять. Насправді ніхто не гальмує розгляд відповідних законопроектів. Однак, Кабмін та Міністерство фінансів виступили категорично проти зазначених законопроектів, зважаючи на втрати державного бюджету внаслідок їх прийняття. Очевидно, що тут треба шукати компроміс. Компроміс між урядом та політичною силою”, — заявив Гетманцев.

Він також додав, що проблема автомобілів на європейських номерах не нова, а тягнеться роками.

“Наскільки я пам’ятаю, це питання вирішувалося „раз і назавжди“ вже тричі. Однак, після цього, активісти знову поверталися зі своїми новими вимогами. Іноді здається, що протестувальникам важливіший процес за результат. Вони отримують пільгу чи відстрочку, під цю пільгу завозяться нові автомобілі на єврономерах, і процес отримує новий подих. Не переконаний, що в цивілізованій та сильній державі ми повинні приймати рішення виходячи не з інтересів всього суспільства, а з інтересів окремої, нехай і добре організованої громадської організації”, - підсумував Гетманцев.

Як повідомлялось, євробляхери, які влаштовують акції протесту з метою ухвалення законопроекту № 3704. Нагадаємо, що цей законпороєкт не тільки зменшує вартість розмитнення авто а й повертає обов’язковий техогляд для легкових авто.