Верховна Рада минулого тижня прийняла в першому читанні два законопроекти (4643-д і 4644-д), що стосуються розмитнення авто на іноземній реєстрації.

Влада закон хвалить, але в русі "Автоєвросила" (АЕС) документ критикують і наполягають на прийнятті законопроекту №3704, який урізує ціну розмитнення шляхом зменшення податків під час ввезення в Україну.

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Зараз йде робота над правками в прийняті документу. Активісти будуть намагатися додати через депутатів в підсумковий текст закону положення із законопроекту 3704.

Президент Володимир Зеленський називає ухвалені парламентом документи компромісними: за його словами, пільгами зможуть скористатися півмільйона "євробляхерів". Але глава АЕС Олег Ярошевич після голосування Ради записав відеоповідомлення, в якому повідомив про гостру необхідність доопрацювати зазначені законопроекти.

Одна з нардепів та авторів документа Ольга Василевська-Смаглюк переконує, що законопроект зробить розмитнення транспортних засобів більш доступним, оскільки її вартість складе € 780 (за сьогоднішнім курсом НБУ - близько 26,4 тис. Грн), хоча раніше "евробляхерам" довелося б розщедритися на все € 2090 (70,8 тис. грн). Іншими словами, сума зменшиться в 2,5 рази.

Глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев називав цифру для більшості випадків в €1 тис. (Майже 34 тис. грн). А співавтор законопроектів Олексій Ковальчук - € 700-800 (23,7-27,1 тис. Грн). Але, незважаючи на скорочення плати, народні обранці хочуть урізати і терміни розмитнення - протягом півроку (180 днів) з моменту вступу зазначених законів в силу. Відзначимо, активісти пропонують збільшити терміни розмитнення до 270 днів.

Чому "євробляхери" проти?

По-перше, представники АЄС вважають, що прийняті в першому читанні законопроекти несправедливі щодо вартості самого авто, яке необхідно розмитнити. Якщо автомобіль коштує € 2 тис., а плата за розмитнення складе € 1 тис., і власнику дорогої машини, скажімо, за € 50 тис., доведеться розщедритися на ту ж суму.

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По-друге, законопроект 4643-д має ще дві заковики: він стосується тільки легковиків, напів- і вантажних машин, і не полегшує розмитнення для тих, хто міг би претендувати на пільги, наприклад, учасникам АТО, батькам багатодітних сімей та ін. Про необхідності поблажок для пільговиків детальніше говорив сам глава руху Ярошевич в своєму відеозверненні.

Від чого залежатиме вартість розмитнення

У пропонованих законопроектах ціна розмитнення "евробляхи" буде залежати від трьох показників:

об'єма двигуна (сума ставки вираховується множенням показника на коефіцієнт);

року випуску (якщо від дати її виготовлення пройшло менше 10 років, то ця ставка не нараховується);

типу двигуна (якщо авто на дизелі, доведеться доплатити ще € 100).

Вартість можна легко перевірити самостійно за допомогою калькулятора на сайті АЕС. Наприклад, якщо взяти Honda Accord 2006 року випуску з об'ємом на 2000 куб.см, то власнику доведеться заплатити € 775 (26,3 тис. грн). Якщо у вас Peugeot 206 2008 року на 1400 куб.см, то розмитнення обійдеться рівно в ті ж гроші.

Чи можна розмитнити самому

Як відзначають деякі автоюристи і самі брокери, так як закон ще не прийнятий у другому читанні, про самостійне розмитнення авто говорити рано.

"Розмови ходять, але документально це ніде не прописано. Багато" евробляхерів "хочуть, звичайно ж, самі прийти зі стопкою документів, покласти їх у віконце. Машина розмитнено, власнику дали документи, а він поїхав в МРЕВ і став на облік. Якщо депутати спростять систему, я тільки за ", - відзначає один з брокерів.

За його словами, багато його колег залишаться без роботи, але з бюрократією необхідно щось робити: щодо дистанційного зняття з обліку є бажання, але можливості поки немає.

"Обійтися без брокера бажання у багатьох є, але механізм в пропонованих законопроектах не прописаний. Немає такого, щоб людина сама, в обхід всього вирішила проблему", - вторить брокеру інший автоюрист. І додає, що питання дійсно гостре: деякі брокери виявляються аферистами, хоч і досить рідко.

Якщо все-таки з брокером - покрокова інструкція

Для розмитнення авто необхідно підготувати пакет наступних документів:

техпаспорт, в якому вказана адреса відділу комунікацій;

паспорт з ідентифікаційним кодом;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Як пояснили в АЄС, в залежності від країни реєстрації, в цьому свідоцтві може стояти відмітка про зняття автомобіля з реєстраційного обліку. Деякі країни (наприклад, Литва) таких відміток не ставлять, але замість цього там дають спеціальний документ, який також повинен бути на руках;

договір купівлі-продажу (купча), відповідно до якого визначені умови того, який, у кого і за скільки автомобіль ви купуєте. Документ існує в двох примірниках - один у покупця, другий - у продавця;

при наявності - інші документи, що підтверджують вартість авто: інвойс, експортна декларація і т.д.

Щоб розмитнити авто, необхідно з договором купівлі-продажу поїхати в закордонний відділ комунікацій, який вказаний в техпаспорті, і зняти автомобіль з обліку. У будь-якому МРЕВ цього зробити не вийде. Там власник авто і знімає його з обліку. Йому видають транзитні номери, він стає за місцем в електронну чергу, беручи талончик.

Людину викликають на заповнення необхідних бланків. Всі ці дані практично переписуються з договору купівлі-продажу. Техпаспорт заберуть і видадуть тимчасовий.

Правда, і тут без іноземного брокера не обійтися, так як треба зробити експортну декларацію. Така послуга буде коштувати € 50-100 (1,7-3,4 тис. Грн). Але і тут можна заощадити, пояснюють брокери.

Наприклад, якщо мова йде про авто на польських номерах, то на митному посту Ягодин цієї декларації не вимагають. На всіх інших пунктах документ попросять обов'язково.

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Після цього потрібно сфотографувати всі документи (купча, транзитний техпаспорт, довідка про зняття з обліку, паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт) і скинути брокеру. Також треба буде сплатити всю суму митних платежів на рахунок митниці.

Останнє можна зробити або самостійно через онлайн-банкінг (Приват24, monobank і т.д.), ввівши IBAN (е-чек про оплату потрібно скинути брокеру), або через банківське відділення. Після того, як брокер отримає підтвердження оплати, він надішле номер попередньої декларації. З цього моменту "евробляхер" може їхати на кордон.

Головне, як відзначають автоюристи, в цьому випадку необхідно їхати по "червоному" коридору, оскільки "зелений" коридор призначений для транзитних авто. Після проходження польської митниці на українській власнику авто проштампуют всі документи, за що візьмуть у середньому 100-300 грн.

З моменту проходження кордону у власника авто буде 10 днів, щоб зробити техогляд і приїхати в зону митного оформлення - митний термінал, пройшовши сертифікацію. Митний інспектор проведе огляд автомобіля, "прожене" його через базу, порівнюючи із середньою ринковою ціною.

Якщо все проходить успішно, власник машини отримує митну декларацію, з якою їде в МРЕВ, записавшись попередньо в електронну чергу. При цьому, як кажуть в АЕС, з розмитненням варто було б поспішити, оскільки черги бажаючих в МРЕВ Литви і Польщі почали стрімко зростати, тому процес може затягнутися.