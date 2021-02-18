Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года "евробляхи".

Впрочем, проект одобрен в первом чтении, поэтому неизвестно, когда его рассмотрят еще раз и не будет тамдругих ставок растаможен. Тем более, что "евробляхеры", которые собрались под советом, хотели принятие другого законопроекта.

Читайте также: Гетманцев пообещал растаможку для "евроблях" за тысячу евро

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растамаживать автомобили по следующей формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле базовая ставка – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется исходя из количества лет, что прошло с года изготовления авто, до года определения ставки налога. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.