В этот четверг Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект. Однако неизвестно, зависит ли стоимость растаможки от объема двигателя и стандартов по выбросам.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент может проголосовать за законопроект о доступном растаможивании для “евроблях”.

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Все автомобили, которые были ввезены в Украину до 1 января 2021 года, можно будет растаможить за сумму, не превышающую 1000 евро. В четверг Верховная Рада будет рассматривать соответствующий законопроект. "Человек оплачивает это (сумму за растаможку) и это будет разовая акция и мы больше не будем возвращаться к этому вопросу", – заявил Даниил Гетманцев. При этом не уточняется, зависит ли стоимость растаможки от объема двигателя и стандартов по выбросам.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предлагают решить вопрос легализации машин на европейских номерах.№4643-д и№4644-д ни в одном из них не указано, что предельная сумма составит 1000 евро.