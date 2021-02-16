Цього четверга Верховна Рада розгляне відповідний законопроект. Однак невідомо, чи залежить вартість розмитнення від об'єму двигуна і стандартів щодо викидів.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент може проголосувати за законопроект про доступне розмитнення для “євроблях”.

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Всі автомобілі, які були ввезені до України до 1 січня 2021 року можна буде розмитнити за суму, що не перевищує 1000 євро. У четвер Верховна Рада розглядатиме відповідний законопроект. "Людина оплачує це (суму за розмитнення) і це буде разова акція і ми більше не повертатимемося до цього питання", — заявив Данило Гетманцев. При цьому не уточнюється, чи залежить вартість розмитнення від обʼєму двигуна і стандартів щодо викидів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які пропонують вирішити питання легалізації машин на європейських номерах.№4643-д і№4644-д у жодному з них не вказано, що гранична сума становитиме 1000 євро.