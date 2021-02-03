У спільноті власників автомобілів на іноземній реєстрації з’явилась інформація що, штрафувати за керування нерозмитненим автомобілем не будуть до прийняття законів про розмитнення.

Представники "євробляхарів" вкотре намагаються домовитись з МВС. Їх знову обіцяють не штрафувати, але ж керівництво МВС вже порушувало власні обіцянки.

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"Вчора мав особисту зустріч з заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенко. Обговорили питання послаблення тиску на власників "євроблях". Отримав відповідь що на період до голосування за законопроекти про доступне розмитнення №4643д та №4644д буде пауза на застосування санкцій до водіїв "євроблях" без вагомої причини і явних порушень ПДР з їхньої сторони", - сказано в повідомленні спільноти власників автомобілів на іноземній реєстрації у соцмережі.

Зараз водіїв автомобілів на іноземній реєстрації штрафують у Харківський області. З початку репресивних дій поліцією вже було виписано близько 400 постанов. Штраф за керування "євробляхою" складає 8500 грн, а якщо водій попадеться вдруге – 17 тис грн з позбавленням водійських прав.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба "євробляхерів" домовитись з поліцією. 20 грудня 2019 року вже була досягнута домовленість з керівництвом МВС. Тоді "євробляхерам” пообіцяли що "До прийняття нових законів, поліція накладати штрафи не буде".

Нові закони не прийняли, а штрафи за керування нерозмитненим авто вже застосовують. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів чому "євробляхерів" почали штрафувати.