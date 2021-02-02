Патрульна поліція вже оштрафувала близько 400 водіїв автомобілів на іноземній реєстрації, почавши з Харкова.

Про це повідомила спікер Патрульній поліції Яна Кутова. "Станом на сьогодні відносно водіїв таких автомобілів складено 363 протоколи за частиною 3 статті 121 КупАП і 15 протоколів за частиною 9 статті 121", - сказала вона.

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При цьому, в Патрульній поліції не уточнили, на яку суму вже поповнився бюджет за рахунок оплати цих штрафів. У відомстві зазначили, що поки штрафувати водіїв "евроблях" почали з Харкова.

Штраф у розмірі 8,5 тис. гривень виписується, якщо автомобілем керує не та людина, яка за документами ввезла авто на територію України. Якщо порушник попадеться вдруге - покарання буде становити 17 тис. гривень з вилученням посвідчення водія.