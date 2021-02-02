Патрульная полиция уже оштрафовала около 400 водителей автомобилей на иностранной регистрации, начав с Харькова.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Яна Кутова. "По состоянию на сегодня в отношении водителей таких автомобилей составлено 363 протокола по части 3 статьи 121 КУоАП и 15 протоколов по части 9 статьи 121", – сказала она.

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При этом, в Патрульной полиции не уточнили, на какую сумму уже пополнился бюджет за счет оплаты этих штрафов. В ведомстве отметили, что пока штрафовать водителей "евроблях" начали с Харькова.

Штраф в размере 8,5 тыс. гривен выписывается, если автомобилем управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины. Если нарушитель попадется во второй раз – наказание будет составлять 17 тыс. гривен с изъятием водительского удостоверения.