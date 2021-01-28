Законопроект 4643-д предлагает новую формулу растаможки автомобилей только для "евроблях".
Законопроект 4643-д касается автомобилей, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. То есть он охватывает все ввезенные до начала 2021 года ”евробляхи".
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Также зарегистрирован законопроект 4644-д, который позволяет “евробляхерам” вывести автомобиль с территории Украины или растаможить его, ограничившись только штрафом в 8500 грн и не платить штраф в 170 тыс грн.
8500 грн за “евробляху” придется платить в любом случае.
Растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Это транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".
Законопроект 4643-д предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:
Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе
где Ставка базовая – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления транспортного средства до года определения ставки налога, и составляет:
|
Количество лет, прошедшее с года изготовления транспортного средства
|
Ставка базовая, евро
|
0-9
|
0
|
10
|
25
|
11
|
50
|
12
|
75
|
13
|
100
|
14
|
125
|
15 і більше
|
150
Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:
0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с Объем двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);
0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с Объем двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с Объем двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);
0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с Объем двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);
0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с Объем двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.
Fе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.
0,0 евро за бензиновый или гибридный двигатель;
100,0 евро за дизельный двигатель.
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Для примера, по этой формуле растаможка популярной среди “евробляхеров” Audi A6 с дизельным двигателем объемом 2,5 л. обойдется в 750 евро. + НДС + 8500 грн. По ныне действующим ставкам растаможки стоимость легализации такого авто больше 4 000 евро.
Однако шансов на то, что данный законопроект будет принят, немного. Во-первых, на рассмотрение парламента будут вынесены все 8 законопроектов, которые собрались в Раде и касаются растаможки “евроблях”. Во-вторых, сейчас 12% поступлений в госбюджет от таможни - платежи при импорте легковых автомобилей. За 2020 год от таможенных платежей за автомобили государство получило 13,4 млрд грн. Поэтому отказываться или уменьшать их парламентарии вряд ли захотят.