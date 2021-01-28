Законопроект 4643-д пропонує нову формулу розмитнення автомобілів лише для "євроблях".

Законопроект 4643-д стосується автомобілів, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Тобто він охоплює усі ввезені до початку 2021 року “євробляхи”.

Читайте також: Ввезені "євробляхи" дозволять розмитнити за пільговим тарифом: проект Закону

Також зареєстровано законопроект 4644-д, який дозволяє “євробляхерам” вивести автомобіль з території України або розмитнити, його обмежившись тільки штрафом у 8500 грн і не платити штраф у 170 тис грн.

8500 грн за “євробляху” доведеться платити у будь-якому випадку.

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цей транспортний засіб має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2".

Законопроект 4643-д пропонує протягом 180 днів з моменту вступу його в силу розмитнювати автомобілі за наступною формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе

де Ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

Кількість років, що минула з року виготовлення транспортного засобу Ставка базова, євро 0-9 0 10 25 11 50 12 75 13 100 14 125 15 і більше 150

Vе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу.

0,0 євро за бензиновий або гібридний двигун;

100,0 євро за дизельний двигун.

Також цікаво: актуальний калькулятор розмитнення автомобілів

Для прикладу, за цією формулою розмитнення популярної серед “євробляхерів” Audi A6 з дизельним двигуном об’ємом 2,5 л. обійдеться у 750 євро. + ПДВ + 8500 грн. За нині діючими ставками розмитнення вартість легалізації такого авто більше 4 000 євро.

Однак шансів на те, що даний законопроект буде прийнято, небагато. По-перше, на розгляд парламенту будуть винесені усі 8 законопроектів, які зібрались в Раді та стосуються розмитнення “євроблях”. По-друге, зараз 12% надходжень до держбюджету від митниці - платежі при імпорті легкових автомобілів. За 2020 рік від митних платежів за автомобілі держава отримала 13,4 млрд грн. Тому відмовлятись чи зменшувати їх парламентарі навряд чи захочуть.