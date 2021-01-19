Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, чому почали штрафувати "євробляхерів". На його думку, іноземна реєстрація не дає поліції можливості встановити, хто був за кермом у момент ДТП.

Аваков розповів про ситуацію з автомобілями на європейській реєстрації. На думку міністра внутрішніх справ, автомобілі на іноземній реєстрації створюють певні складнощі для поліції.

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“Збиває людину, ми прибуваємо на місце - євробляхи є, машина є, а людини немає. Хто збив? Хто за кермом? Хто відповідальний? Ніхто не знає. Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна наприклад, закріплена за якимось чоловіком і він прострочив всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявлятися і відправлятися на штрафмайданчик, плакати не треба – повинен бути порядок”, – сказав Арсен Аваков.