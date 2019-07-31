Спільнота користувачів авто з іноземною реєстрацією домовилась про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленьским.

Найголовніше питання, яке хвилює користувачів авто з іноземною реєстрацією – величезні (до 170 000 грн.) штрафи за експлуатацію таких авто, які вступають в силу з 24 жовтня. Друге, не меньш важливе питання – дороги.

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На думку представників спільноти питання доступного розмитнення має бути вирішене. Теперішні умови, коли за розмитнення вживаного автомобіля доводиться сплачувати 250-650% його вартості, у спільноті вважають неприйнятними.

Також неприйнятною на думку представників спільноти є якість українських доріг.